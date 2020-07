Hageland voorlopig gespaard van 2de coronagolf, burgemeesters nemen extra voorzorgsmaatregelen DDH

24 juli 2020

15u04 0 Diest Voorlopig lijkt een tweede coronagolf in het Hageland nog niet aan de orde. In het ziekenhuis van Diest zijn er momenteel geen coronoapatiënten opgenomen en ook de triageposten hoeven voorlopig niet weer de deuren te openen. De burgemeesters van Diest en Aarschot nemen wel extra maatregelen om een nieuwe golf te voorkomen.

In het AZ Diest zijn ze voorbereid om, indien nodig, de corona-afdeling vlug weer operationeel te krijgen en ook de voorraad mondmaskers en beschermkledij ligt klaar, maar voorlopig is dat dus niet nodig. De triagepost blijft voorlopig dicht en die in Aarschot werkt op afspraak. Overal in de regio beperkt het aantal nieuwe besmettingen zich tot enkelen maar de burgemeesters van Diest en Aarschot willen dat graag zo houden en nemen daarom extra veiligheidsmaatregelen, bovenop die van de veiligheidsraad.

In Diest winkel je voortaan verplicht met mondmasker aan

Vanaf zaterdag 25 julimoeten bewoners en bezoekers in de centrumstraten een mondmasker aan. Dat geldt voor de Hasseltsestraat, Botermarkt, Sint-Jan Berchmansstraat, Grote Markt, Kaai, Koning Albertstraat, Leuvensestraat, Ketelstraat, Felix Moonstraat, Schotelstraat en de Scholenstraat. “In deze drukke winkelstraten kan de nodige afstand niet alijd gegarandeerd worden, daarom leggen we hier de verplichting op tot het dragen van een mondmasker. Dit geldt voor alle volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Ook wanneer je naar de woensdagmarkt of de kermis komt, ben je verplicht een mondmasker te dragen”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

De stad zal vanaf vrijdag 24 juli een sensibiliseringsactie organiseren, die zich specifiek richt tot de horeca, in samenwerking met de politiediensten “Daarbij zal de afstand tussen de tafels opnieuw opgemeten worden en benadrukken we de verplichting tot het volgen van de nieuwe regels. Vanaf dan zal de politie opnieuw gerichte controles uitvoeren, gekoppeld aan boetes bij niet-naleving van de verplichtingen”.

Alle winkels, niet alleen nachtwinkels maar ook voedingswinkels en andere shops, moeten voortaan om 22 uur de deuren sluiten.

Aarschot had nog voor de zitting van de veiligheidsraad al extra maatregelen ingevoerd. Ook daar moet je een mondmasker op wanneer je een markt bezoekt of een openbaar gebouw binnen wil, net als bij een bezoek aan een woonzorgcentra. In het centrum moet het voorlopig niet maar dat kan nog veranderen, zeker wanneer in augustus de solden eraan komen.