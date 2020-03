Guy Swinnen vierde 60ste verjaardag thuis en werkt aan nieuw materiaal tijdens de coronacrisis

Diest

Diestenaar en frontman van The Scabs Guy Swinnen werd vrijdag zestig. Terwijl inwoners van zijn thuisstad hem eerden door overal in de stad “Hard Times” uit de luidsprekers te laten knallen, vierde Swinnen zelf die verjaardag thuis met een glas wijn en een film. Tijd voor een babbel over de “Hard Times” waar we met zijn allen nu doorgaan. Benieuwd hoe andere Bekende Vlamingen de lockdown beleven? Een overzicht vind je hier