Guy Swinnen steekt fans hart

onder de riem met livestream DDH

02 april 2020

17u35 0 Diest De frontman van The Scabs, Diestenaar Guy Swinnen, streamde woensdag een concert op zijn Facebook- en Instagrampagina om iedereen te bedanken voor de verjaardagswensen, maar ook om alle fans een hart onder de riem te steken.

Voor het virus ons land trof, toerde Swinnen met de ‘Origin-tour’, een intieme akoestische set die hij samen met gitaarvirtuoos Yves Verthongen bracht. Door de uitbraak van het coronavirus werden de nog geplande concerten geannuleerd. Om alle fans een hart onder de riem te steken en iedereen te bedanken voor de verjaardagswensen die hij vrijdag kreeg – Swinnen werd 60 – speelde hij nu samen met Verthongen een set die hij streamde via Facebook en Instagram, maar die intussen ook op YouTube bekeken kan worden.

Dankzij N.E.P. Belgium, het moederbedrijf van onder andere Outside Broadcast, dat studio’s, cameraploegen en regiewagens voor grote tv-producties levert, konden ze dit professioneel aanpakken en oogt en klinkt de streaming zeer goed. Naast covers zoals ‘As tears go by’, bekend in de versies van The Rolling Stones en Marianne Faithfull, bracht Swinnen ook enkele Scabs klassiekers zoals ‘Hard Times’, het nummer dat Diestenaars vrijdag overal uit de luidsprekers lieten knallen om de verjaardag van de Scabs frontman te vieren.

Het concert op YouTube kan je hier bekijken.