Guy Swinnen en de fanfare Sint-Hubertus brengen apart en toch samen 'Hard Times'

04 mei 2020

11u45 0 Diest De muzikanten van de fanfare Sint-Hubertus in Schaffen hebben een eerbetoon aan Diestenaar Guy Swinnen gebracht. Elk vanuit hun eigen kot speelden ze het nummer Hard Times. De frontman van The Scabs verleende met plezier zijn medewerking aan het project.

De fanfare is niet toe aan haar proefstuk want eerder maakten ze al een gelijkaardig filmpje toen ze het nummer ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy samen maar apart brachten. Dirigent Jan Nicolaers zei toen nog dat het wellicht bij dat ene huzarenstukje zou blijven tenzij de coronacrisis nog lang zou duren. Blijkbaar duurt ze nu lang genoeg want de fanfare gaat nu in zee met Guy Swinnen en brengt een coronaversie van het nummer ‘Hard Times’. Dat nummer werd onlangs in Diest nog massaal gespeeld als verjaardagswens voor de zanger die zestig werd.

Fijne versie

“Corona brengt mensen (virtueel) bij mekaar. Het werd een fijne versie van ‘Hard Times’ met een heel knap arrangement van de fanfare Sint Hubertus waaraan ik heel graag heb meegewerkt!”, reageert de zanger op zijn facebookpagina.

Wij wilden u deze versie in elk geval niet onthouden.



