Grote oldtimershow met vliegtuigen en auto’s afgelast door corona: “Gelukkig hebben we een buffer, want we lopen zo wel heel wat inkomsten mis” DDH

23 april 2020

16u31 0 Diest Het Oldtimer Fly & Drive event in Schaffen deelt in de coronaklappen en ziet ook hun tweedaags event met oldtimer vliegtuigen en wagens geannuleerd door de recente beslissing van de overheid om grote evenementen niet toe te laten tot en met 31 augustus. Voor de organisatoren, de Diestse Aero Club, is het een financiële aderlating, maar ze kijken uit naar een rooskleurigere toekomst.

Het event stond gepland op 15 en 16 augustus, maar de nationale richtlijnen laten dit niet toe. “Natuurlijk vinden we dit heel jammer, maar de gezondheid van iedereen gaat nu voor. Nog voor de beslissing van de overheid hadden we zelf al onze grote twijfels om het event te laten doorgaan”, vertelt Joël Dewalheyns van de organiserende zweefvliegtuigclub Diest Aero Club. “Je moet weten dat we hier tot 15.000 bezoekers ontvangen. Vele honderden piloten uit onze buurlanden vliegen de happening aan en meer dan 2.000 oldtimer voertuigen laten zich van hun beste kant zien tijdens deze tweedaagse. In deze coronatijden zou het onverantwoord zijn om het te laten doorgaan.”

Geen paniek

De Diestse Aero Club telt 80 leden, waarvan een vijftigtal een zweefvliegtuig besturen. In eerste instantie vindt de organisatie het afgelasten van het event vooral erg voor alle deelnemers, sponsors, vrijwilligers en leveranciers. Maar ook ook de club zelf blijft achter met een financiële kater. “Vorig jaar werkte het weer niet mee en hadden we ook al een iets minder grote opkomst. De voorbije jaren waren er ook saneringswerken nodig op het terrein. Vroeger was hier een club met motorige vliegtuigen en het terrein was te vervuild waardoor de werken nodig waren. Die werken betaalden we samen met het Paracentrum Vlaanderen.”

“Nu het event helemaal niet doorgaat, missen we alles bij elkaar toch een aardig bedrag. Op die manier lopen we toekomstige werkingsmiddelen – nodig voor reparaties, het onderhoud van de toestellen en de vernieuwing van onze vloot en infrastructuur – mis”, verduidelijkt Dewalheyns, die toch niet meteen panikeert en de toekomst rooskleurig tegemoet ziet. “We hadden een redelijke buffer opgebouwd en we kijken uit naar de editie van volgend jaar. Dit is niet alleen voor ons een opdoffer, maar voor iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij het event. Heel veel piloten en oldtimer-eigenaars zien onze show als een van de hoogtepunten van het jaar en kijken er ook altijd naar uit om elkaar terug te zien. Dat zal ook niet lukken dit jaar”.

De zweefvliegtuigclub zag in maart ook al hun Start To Fly event in corona-rook opgaan en bekijkt nog hoe en wanneer ze dit later kunnen inplannen. De 36ste editie van de oldtimer vliegtuigen- en autoshow staat in elk geval al gepland op zaterdag 14 en zondag 15 augustus 2021.