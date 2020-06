Grote Markt vriendelijk maken voor fietsers en wandelaars DDH

02 juni 2020

19u23 0 Diest Diest heeft een plan van aanpak klaar voor als straks de horeca de deuren weer mag openen. De Grote Markt wordt omgevormd tot zogenaamd ‘erf’, lees vriendelijk gemaakt voor voetgangers en fietsers, en horeca uitbaters kunnen een groter terras aanvragen.

Café’s en restaurants zijn dicht sinds half maar maar het ziet er almaar beter uit voor hen. De kans is reëel dat de nationale veiligheidsraad woensdag het licht op groen zet en daarom wil Diest nu al actie ondernemen.

De aanpak van de stad bestaat uit twee delen maar de grootste wijziging is aan de Grote Markt, waar vele horeca zaken geconcentreerd zijn. “De maximale snelheid daar wordt begrensd tot 20km/u. Hiervoor leggen we tijdelijke snelheidsdrempels aan. Voetgangers en fietsers kunnen zich ook vrij begeven op de rijweg”, vertelt schepen Maurits Vande Reyde

Het stadsbestuur wil horecazaken ook een uitbreiding gunnen van hun terras, zowel in het centrum als in de dorpskernen maar ze moeten wel zelf die uitbreiding aanvragen en aangeven hoe groot ze hun terras willen maken. “Met deze aanpak kan de horeca veilig open gaan. We vonden het heel belangrijk dat winkels, horeca en omwonenden zich kunnen vinden in ons plan en daarom hebben we uitgebreid overlegd met hen”, gaat Vande Reyde verder. Met de maatregel hoopt de stad tegemoet te komen aan de horca en ervoor te kunnen zorgen dat een heropening rendabel is.

Ook op nationaal en Vlaams niveau liggen nog steunmaatregelen op tafel, zoals een btw verlaging naar 6%, maar Vande Reyde wil niet vooruit lopen op de feiten: “Ik mag dan al meetrekken aan de kar op nationaal niveau, soms moet je luisteren naar wijze raad zoals die van onze burgemeester. Die vertelde mij ooit dat het soms beter is pas te communiceren wanneer iets definitief beslist is”, besluit de schepen lachend.