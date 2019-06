Grote beurs in Karteria voor liefhebbers van aquariums, vijvers en terrariums Tom Van de Weyer

12 juni 2019

13u48 3

De aquariumclubs uit Limburg organiseren samen een grote beurs op zondag 7 juli van 10 tot 16 uur in de zaal Karteria in de Kluisbergstraat 21. Het is al de 29ste editie van de beurs waar liefhebbers, kwekers en handelaars bij elkaar komen. Je vindt er alle benodigdheden voor aquariums, terrariums en vijvers. De toegang is 5 euro voor volwassenen, en gratis voor kinderen tot 12 jaar. Meer info via www.limbeurs.be of 0479 219 403.