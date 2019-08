Gratis en veilig met de bus naar Pukkelpop Kristien Bollen

01 augustus 2019

10u39 0 Diest De Stad Diest zorgt er in samenwerking met De Lijn voor dat bezoekers van het festival veilig op de Pukkelpop weide geraken en na afloop van de festivaldag weer thuisgebracht worden.

Een geldig PKP19 ticket? Reis dan gratis met de bus vanuit Diest!

Op vertoon van een geldig PKP19-ticket is jouw busreis vanuit Diest naar Kiewit (ook mét overstap) helemaal gratis!

Na afloop van de festival dag kan je ook weer met de bus terug thuis geraken. Net als vorig jaar legt de stad Diest in samenwerking met De Lijn nachtbussen in van Kiewit naar Diest.

“Ook dit jaar bieden we de mogelijkheid om de Diestse Pukkelpopganger veilig naar huis te brengen. We betalen met plezier de nachtbus als extra service voor onze jeug” zegt schepen van jeugd, Rick Brans. Diest betaalt dit samen met enkele omliggende gemeenten. Festivalgangers uit Diest kunnen er gratis gebruik van maken op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Praktisch

Via de routeplanner (www.delijn.be) van De Lijn kan je snel achterhalen welke buslijnen en welke opstapplaatsen je best kan gebruiken om vanuit Diest naar Hasselt of Kiewit te reizen. Geraak je niet rechtstreeks met de bus in Kiewit, reis dan naar Hasselt station en stap daar over op de external shuttle (pendelbus). Die brengt je naar het festivalterrein.

De exacte uren vind je binnenkort op www.jeugdindiest.be en www.delijn.be.