Gratis duurzaam bouwadvies voor elke Diestenaar



Kristien Bollen

26 november 2019

De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Diest en Dialoog vzw voor het uitvoeren van duurzame bouwadviezen werd verlengd. Dialoog vzw wordt als onafhankelijke organisatie ingeschakeld voor het ‘Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen’ en geeft kwalitatief en onafhankelijk duurzaam bouwadvies. Een duurzaam bouwadvies staat voor een persoonlijk advies op maat op vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, energiezuinige verwarmingssystemen, waterbesparing, gebruik van hemelwater of duurzaam materiaalgebruik.

Sinds de start van het gratis bouwadvies in 2011 kregen al ruim 100 eigenaars in Diest duurzaam bouwadvies. De stad wil deze bouwadviezen blijven ondersteunen.

“Met deze overeenkomst zetten we een stap in de goede richting voor een duurzamer Diest. Het is dan ook belangrijk dat we dit als stad aanbieden voor onze inwoners. Deze actie draagt bij tot het behalen van onze klimaatdoelstellingen en zorgt ervoor dat onze inwoner zelf hieraan kunnen bijdragen” zegt schepen van ruimtelijke ordening Rick Brans.

De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst werd tijdens de gemeenteraad van november goedgekeurd. De stad neemt de particuliere bijdrage van € 25,00 voor een advies op basis van plannen en € 50,00 voor een bouwadvies op zich. Hierdoor is het duurzaam bouwadvies volledig gratis in Diest.

Praktische info:

Een afspraak kan je maken via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be of via het nummer 016 23 26 49. Meer info kan je vinden op www.diest.be.