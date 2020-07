Gluur binnen bij de Begijntjes dankzij virtuele app Kristien Bollen

04 juli 2020

20u49 0 Diest Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde in samenwerking met Poppr, de nieuwe app Augmented Routes. Hiermee kan je virtueel door de muren kijken en krijg je de nodige achtergrondinformatie. Deze app is beschikbaar voor de fietstocht langs de erfgoedsites tussen Mechelen en Diest.

Met de app wandelt je aan het Sportimonium in Hofstade over het strand tussen de badgasten van de jaren ’30. In de Engelenburcht in Tildonk wordt je opgewacht door een Duitse Generaal uit de Eerste Wereldoorlog en wist je al dat er een verdwenen kloosterzuster door de gangen van dit magnifieke gebouw spookt? Een jonge Jozef De Veuster, alias pater Damiaan, heet iedereen persoonlijk welkom in zijn geboortehuis in Tremelo. In Werchter ontdek je het hele jaar door de bruisende sfeer van een volle festivalweide.

Ga langs de abdij zonder de Norbertijnen te storen

In Aarschot kijk je dwars door de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en van de nieuwe vredesbeiaard genieten. In Langdorp zie je hoe de Demer boven haar oevers uitstijgt en hoog in de lucht meandert. De app gunt de gebruiker ook een unieke kijk in de Abdij van Averbode zonder de Norbertijnen te storen in hun gebed. Aan de Maagdentoren in Zichem zie je ‘De Witte’ heerlijk spelen op de oevers van de Demer. En in het Begijnhof van Diest word je 200 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. En de citadel, die is terug klaar om de stad te verdedigen. Laad het kanon en laat het knallen.

App

Wie de app Augmented Routes downloadt en voor het traject ‘Virtueel gluren achter erfgoedmuren: Mechelen-Diest’ kiest, kan de erfgoedparels virtueel bewonderen. De komende maanden wordt er bovendien nog extra ‘augmented reality’ aan een aantal van deze sites toegevoegd. Op deze website wandel je bovendien de historische sites binnen aan de hand van 360° foto’s.