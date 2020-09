Glabbeek koopt liever tweedehands bestelwagen dan nieuwe: “Dat scheelt 10.000 euro” DDH

29 september 2020

11u51 4 Diest De gemeentelijke dienst openbare werken en de groendienst krijgen in Glabbeek een nieuwe bestelwagen met kiepbak. De gemeente gaat daarbij voor een jong tweedehands model. “We betaalden er 25.750 euro voor, dat is 10.000 euro goedkoper dan een nieuwe.”

“Omdat we als gemeente weinig kilometers maken, kiezen we bewust voor een jong tweedehands voertuig dat we multifunctioneel kunnen inzetten. We zorgen voor extra comfort van onze gemeentearbeiders want aan boord is ook een gps en airco”, zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).

Tijdens de volledige legislatuur investeert Glabbeek 450.000 euro in nieuw materiaal voor de dienst openbare werken en de groendienst. “Binnen enkele weken wordt een nieuwe tractor met maaimachine en containeraanhangwagen geleverd en tegen het eind van het jaar bestellen we ook nog een nieuwe kniklader die eveneens multifunctioneel zal ingezet worden als heftruck, graafmachine, klepelmaaier en sneeuwruimer van voet -en fietspaden.”

De komende 3 jaar komt daar nog de aankoop bij van 4 nieuwe bestelwagens.