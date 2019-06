Geniet van werk van vergeten Vlaamse meester Theodoor Van Loon: “We hopen meer interesse te wekken voor dit uniek patrimonium” VDT

17 juni 2019

12u08 0 Diest Kunstliefhebbers komen zeker aan hun trekken met het kunstenparcours Vlaamse Meesters in situ. Diest pakt uit met de schilderijen van de vier evangelisten door Theodoor Van Loon, geschilderd voor de Sint-Catharinakerk in Diest.

Theodoor Van Loon, tijdgenoot van Rubens, is een wat vergeten Vlaamse schilder. De stad Diest heeft vier van zijn schilderijen op haar grondgebied. Twee werken zijn al gerestaureerd, de verdere restauratie van de twee andere werken wordt in de kerk zelf, in situ dus, uitgevoerd. Bezoekers kunnen het restauratiewerk bewonderen, het werk van kortbij bekijken, de vergelijking maken en vragen stellen. De kunstwerken zijn op ooghoogte optimaal te zien van op de speciaal ontworpen Jacobladder in de kerk. Een bezoek aan de site is elke dag, behalve op maandag, mogelijk van 13.30 uur tot 17 uur.

Themawandeling

Toerisme Diest organiseert elke laatste zondag van de maand een themawandeling waarbij de gids vertelt over de nalatenschap van Theodoor Van Loon en elke tweede zondag van de maand tussen 14 en 16 uur geeft de restaurateur van Altritempi de geheimen van de restauratie prijs. “Wij hopen zo meer interesse te wekken voor dit unieke patrimonium in onze stad”, zegt schepen Geert Cluckers (DDS). “Bezoekers komen meer te weten over de meester Theodoor Van Loon zelf maar ook over de vier werken die in de begijnhofkerk hangen via de digitale informatiezuil.”

“Onze provincie telt heel wat parels van Vlaamse Meesters”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “We zijn dan ook bijzonder verheugd dat we er met dit project voor kunnen zorgen dat een ruim publiek deze Vlaamse Meesters op de best mogelijke manier kan ontdekken exact op de locaties waarvoor ze geschilderd werden.”