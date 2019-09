Gemeenteraad neemt identiteitscontrole op De Halve Maan onder de loep Vanessa Dekeyzer

30 september 2019

17u36 1 Diest De stad Diest heeft het vernieuwde politiereglement voor ordehandhaving in provinciedomein De Halve Maan goedgekeurd. Oppositieraadslid Frederik Boone (N-VA) stelde daarbij enkele vragen over de manier waarop de identiteitscontrole gedaan wordt.

“Ik heb gezien dat in het reglement de mogelijkheid wordt ingevoerd om GAS-boetes te gebruiken en identiteitscontroles te doen zodat de toegang tot het domein kan ontzegd worden voor mensen die zich misdragen hebben. Wordt er voor die identiteitscontrole een bepaalde werkwijze voorzien? En is het zo dat wanneer er mensen zijn, die zich al misdragen hebben op andere provinciedomeinen, geen toegang meer krijgen in het provinciedomein van Diest?”

“Begin november zitten we samen met alle partners en dan bespreken we de afgelopen zomer”, reageerde burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “Die identiteitscontrole is een heel heikel punt. Vandaag zijn er inderdaad mensen geweigerd, die het uitgehangen hebben, en er waren er heel wat die het uitgehangen hebben. Ik heb dat ook zelf mogen vaststellen. Hen werd de toegang ontzegd. Er is effectief heel hard opgetreden. Het is de droom van ons allemaal denk ik dat men via een identiteitscontrole iemand de toegang kan ontzeggen naar alle domeinen toe, dat er dus een eenvormig systeem zou komen maar daarvoor kijken we naar de provincie.”

Raadslid Boone herhaalde zijn vraag naar de manier waarop vandaag bezoekers worden gecontroleerd. “Is dat steekproefgewijs of gebeurt dat via herkenning door een alerte medewerker?” Burgemeester De Graef liet daarop weten dat de bezoekers hun paspoort moeten laten zien voor ze het domein kunnen betreden. “Maar de herkenning van ‘wanbezoekers’ is vandaag inderdaad zuiver visueel. Gelukkig zijn gaat het hier niet om 200 mensen, ook al lijkt het soms zo. Ik ben trouwens meermaals het voorbije seizoen, zelfs enkele uren lang, ter plaatse geweest in De Halve Maan. Er is een enorm cameratoezicht op De Halve Maan. Ik ben daar enorm van geschrokken. Indrukwekkend hoe men op mensen kan inzoomen. Men kan bij wijze van spreken zelfs zien wat er tussen de boterhammen zit die men aan het eten is. Net daardoor kan er ook ingezoomd worden op bepaalde personen en dat is heel belangrijk geweest deze zomer.”