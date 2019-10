Gemeenten zien kerkhoven anders ingevuld dan tien jaar geleden “De uitdaging van de stad is om de inrichting van het kerkhof aan te passen aan nieuwe trends” Vanessa Dekeyzer

28 oktober 2019

12u44 0

Crematie heeft de laatste tien jaar opmerkelijk aan belang gewonnen ten opzichte van begraving. Dat merkt men duidelijk in het Hageland. De meeste steden en gemeenten maken dan ook de oefening voor een andere invulling van de kerkhoven. “Misschien kunnen we investeren in een afscheidsruimte nu er minder begraven wordt met een kerkelijke begrafenis”, aldus Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Overal is men druk in de weer om de kerkhoven piekfijn in orde te brengen voor Allerheiligen. Maar de kerkhoven zijn de laatste jaren erg van uitzicht veranderd en die trend zal zich de komende jaren zeker doorzetten. “In Tienen is de verhouding vandaag: 65 procent crematie en 35 procent begraving. Ik vermoed dat dit binnen tien jaar 75 ten opzichte van 25 procent zal zijn”, aldus Partyka.

“De uitdaging van de stad is om de inrichting van het kerkhof aan te passen aan deze trend en om de percelen die vrijkomen, in de toekomst anders in te vullen. Zo is er bijvoorbeeld meer ruimte nodig voor grondcellen en is er een duidelijke nood aan een afscheidsruimte nu er minder begraven wordt met een kerkelijke begrafenis”, aldus Partyka. “ We stellen ook vast dat er minder inhuringen van de graven en nissen zijn. Meer en meer nemen de families de asurne mee naar huis.”

Ook in Aarschot kiest de meerderheid voor cremeren, vooral voor urneconcessies voor twee personen voor een periode van 25 jaar”, klinkt het. En in Diest zien ze net hetzelfde fenomeen de laatste tien jaar. “In 2010 hadden we nog 63 begravingen in volle grond, in 2018 waren dat er nog maar 42 op een totaal van 519”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

“Nog niet zo lang geleden werden er ontgravingen uitgevoerd in Diest, ongeveer 1.400 graven”, zegt burgemeester De Graef. “Deze nieuwe percelen werden ingezaaid met gras om het onderhoud te vergemakkelijken en hier mogen enkel nog verticale grafstenen geplaatst worden. Stap voor stap proberen we onze begraafplaatsen te herinrichten. Wat de vervallen concessies betreft: deze worden niet zó vaak meer verlengd. Vorig jaar bijvoorbeeld zijn in verhouding amper drie van de tien dertigjarige concessies verlengd en vijf van de tien eeuwigdurende concessies.”

Concessies worden niet zo vaak meer verlengd christophe De Graef

In Landen waren er in 2007 nog maar 49 crematies op een totaal van 100 begravingen. Het laatste jaar waren dat er maar liefst 103 van de 165. “We zien nog enkele opvallende trends”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders). “Zo zien we veel minder kerkelijke diensten, meer en meer begravingen zonder groet vooraf, een kortere periode tussen overlijden en begraving en een regelmatige vraag naar het schenken van het lichaam aan de wetenschap.”

De concessies voor begraving liggen op heel wat plaatsen een stuk hoger dan voor columbaria en urnegraven. Het meest betaal je in Aarschot: voor een begraving 1618,20 euro (25 jaar), voor een columbarium 906,1 euro (50 jaar) en voor een urnegraf 453,4 euro (25 jaar). En Zoutleeuw is het goedkoopst in haar begrafenisconcessies. Voor een begraving betaal je 200 euro (20 jaar), voor een columbarium en urnegraf 100 euro (beide 20 jaar).