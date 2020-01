Geldboete voor vouwmes in broekzak KAR

28 januari 2020

Een 38-jarige man uit Tessenderlo heeft een geldboete van 800 euro gekregen omdat hij betrapt werd met een vouwmes in zijn broekzak vorig jaar in Lummen. G.G. daagde niet op zijn tijdens zijn proces en legde een voorstel tot minnelijke schikking van 100 euro van het parket naast zich neer. Het verstekvonnis werd op 20 november vorig jaar aan hem betekend. De dertiger probeerde op 19 december verzet aan te tekenen, maar dat verklaarde de rechter door de laattijdigheid onontvankelijk. G. moest zich eerder al verantwoorden voor drie inbraken vier jaar geleden in Diest, Halen en Herselt.