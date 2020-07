Geert vond twee dooiers versmolten tot één ei: het kan, en is niet eens zeldzaam DDH

17 juli 2020

13u19 0 Diest Geert Brams uit Diest keek deze week vreemd op toen hij eieren ging rapen in zijn kippenhok. Op de grond vond hij twee dooiers die versmolten waren, zonder eierschaal errond. Niet zo vreemd blijkbaar want bij jonge kippen moet de eierproductie op gang komen en dat leidt soms tot vreemde situaties.

“Ik was wel even verbaasd toen ik die dooiers zag liggen, maar ik heb eerder ook al eieren gehad met meerdere dooiers erin. Onlangs maakte ik met vijf eieren een omelet en had ik zeven dooiers. Ik bracht onlangs ook eieren naar mijn vader en daar was er eentje bij met drie dooiers.” Geerts kippen zijn nog jong (zo’n 25 weken oud) en volgens specialisten is het dan niet zo vreemd dat er meerdere dooiers in een ei zitten. Wanneer de productie op gang komt, gebeurt het blijkbaar wel meer dat er meerdere dooiers in één ei komen te zitten. Bij de meeste kippen verdwijnt dit na een tijdje maar sommigenblijven eieren leggen met meerdere dooiers, waardoor ze ook sneller geen eieren meer zullen leggen, want elke kip heeft van bij de geboorte een beperkt aantal eieren in ‘voorraad’. “Volgens mij moeten ze gewoon leren eieren leggen”, vat Geert het samen. Het levert alvast een vreemde foto op.