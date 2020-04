Geen zware overrompeling bij McDonalds in Diest DDH

21 april 2020

16u35 0 Diest Er was best wat volk, maar een overrompeling kwam er niet aan het McDonalds-filiaal in Diest. Toch waren de was de fastfoodketen er niet helemaal gerust, want lokale verantwoordelijken mochten ons niet te woord staan en ook foto’s nemen bleek een probleem.

De McDonaldsrestaurants in Vlaanderen beslisten maandag om hun drive-in opnieuw te openen voor het publiek en namen voldoende maatregelen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook al werd een stormloop verwacht, dinsdagmiddag viel dat goed mee aan de drive-in in Diest. Enkele tientallen wagens schoven aan en bestelden aangepaste menu’s, want de keten zorgt ervoor dat niet te veel werknemers te dicht op mekaar moeten werken om alles klaar te maken.

Een reactie van de lokale verantwoordelijken in Diest bleek evenwel een groter probleem voor McDonalds. Niemand wilde ons te woord staan en ook onze fotograaf zagen ze liever niet komen. Wanneer we hen vervolgens bellen, belooft een lokaal verantwoordelijke dat iemand zal terugbellen maar de lijn blijft dood. Tot zover kregen we geen reactie van de directie.



