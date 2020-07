Geen stress over drukte tijdens warm weekend bij Halve maan DDH

16 juli 2020

17u28 1 Diest Met het warme weekend in zicht maken ze zich in provinciedomein De Halve Maan op voor een druk weekend, maar ze geloven dat alles vlot zal verlopen. Er worden extra stewards ingezet om alles in goede banen te leiden.

Provinciedomein De Halve Maan leeft - net als alle andere domeinen - op coronasnelheid en voerde een aantal beperkingen in om alles veilig te laten verlopen in deze coronatijden. Zo mogen er per dag maar 800 mensen binnen, maar die kunnen dan wel genieten van alle faciliteiten, inclusief het openlucht zwembad. Tickets moet je op voorhand bestellen en stewards zullen op de parking controleren of mensen dat ook daadwerkelijk deden. Wanneer je toch geen tickets hebt en er nog voorradig zijn, kan je die alsnog bestellen. Maar wanneer het domein volgeboekt is, zal je noodgedwongen rechtsomkeer moeten maken.

Normaal kan het domein zo’n 6.000 bezoekers ontvangen, in coronatijden zijn er dat 800. In tegenstelling tot andere domeinen krijg je in de Halve Maan met je ticket wel toegang tot alle attracties die momenteel open zijn. Dat is onder andere het wandelpark, de speeltuinen, de mini-golf en de mini-cars. Een fiets huren kan voortaan ook weer en ook de horeca mocht er recent weer open, net als de overnachtingen op het kampeerauto-terrein en in de trekkershutten. Ook alle beschikbare redders worden dit weekend opgetrommeld om alles in goede banen te leiden.