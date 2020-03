Geen parkeercontroles in Diest tijdens quarantaine DDH

18 maart 2020

19u11 2 Diest Stad Diest heft alle parkeercontroles op in de stad als financiële tegemoetkoming naar de inwoners zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.

Burgemeester Christophe De Graeve postte het bericht woensdagavond op zijn Facebookpagina. “Ook in de blauwe zones komen er geen controles tot en met 5 april”, zegt hij.

Op die manier hoopt Diest tegemoet te komen aan de mensen die thuis werken maar willen ze ook het personeel van het ziekenhuis dat in de straten parkeert tegemoet te komen. “Ook thuisverzorgers zullen dit een goede maatregel vinden en het zal hen helpen bij het uitvoeren van hun job. We lanceerden niet voor niets de website ‘Diest Zorgt’, waarbij we allemaal een beetje helpen”, besluit de burgervader.