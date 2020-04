Geen overrompeling in De Halve Maan Vanessa Dekeyzer

05 april 2020

18u26 3 Diest We maakten een ronde door het Hageland en wat opviel, was dat de meeste mensen zich aan de maatregelen in de strijd tegen corona houden. Ook in provinciedomein De Halve Maan in Diest.

In de Halve Maan in Diest verliep alles afgelopen weekend vrij goed. Het domein was open, maar enkel voor mensen uit de buurt. Aan de ingang werd gecontroleerd of je al dan niet in groep was, of je al dan niet met de fiets was (dan kwam je er niet in, red.) en of iedereen de social distancing respecteerde.

En die controle was zeer effectief. Dat ondervond ook burgemeester Christophe De Graef (Open Diest), die per fiets een oogje in het zeil hield. “We hebben geen opmerkelijke wanpraktijken vastgesteld. Fijn om te zien dat heel veel mensen zich aan de maatregelen houdt.”

En ook in het provinciedomein werd er een warme boodschap aan de zorg gemaakt voor onze helikopter van de Ronde tegen corona op het anders zo drukke strand.