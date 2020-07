Gasthuisapotheek museum opent de deuren vanaf zaterdag 11 juli DDH

08 juli 2020

19u09 0 Diest In Diest opent deze zomer het museum van de voormalige gasthuisapotheek de deuren vanaf zaterdag 11 juli. De apotheek is volledig ingericht zoals die eruit zag in de 18de eeuw.

Achter de gevel van het voormalige Sint-Elisabethgasthuis bevindt zich één van de oudste apotheken van ons land. Het interieur en de talrijke oude apothekerspotten vormen samen een duidelijk beeld van hoe een apotheek eruit zag in de 18de eeuw.

Sinds 2019 is de Gasthuisapotheek terug volledig ingericht zoals het er vroeger uitzag en dit dank zij een werkgroep van vrijwilligers. In het museum krijg je ook een idee wie apotheker Cornelis was die Diest met zijn krachtmiddel ‘Pepton’ op de kaart zette.

Tijdens de zomermaanden kan je de Gasthuisapotheek elke zaterdag tussen 13.30 en 16.00 uur bezoeken. Van oktober tot en met juni zal het apotheekmuseum elke eerste zaterdag van de maand geopend zijn tussen 13.30 en 16.00 uur.

Reserveren is verplicht en dat doe je door een mail te sturen naar toerismereservatie@diest.be of aan de infobalie van de dienst Toerisme, in de Koning Albertstraat 16. Omdat de ruimtes klein zijn, wordt het dragen van een mondmasker niet aangeraden maar verplicht.