Gaslek aan Omer Vanaudenhovelaan, ramen en deuren mogen terug open Kristien Bollen

28 juni 2019

Deze ochtend kwam een melding binnen van een gaslek ter hoogte van de Omer Vanaudenhovelaan met windrichting centrum. Er werd toen onmiddellijk via BE-Alert gevraagd om ramen en deuren dicht te houden.

Even later werd het lek gedicht en kreeg iedereen de melding dat de concentratie gas voldoende verdund was om geen gevaar meer te betekenen voor de omwonenden. Fluvius is onderweg voor een definitieve herstelling.

Ramen en deuren mogen terug geopend worden.