Gaan joggen met brommer of zoon ophalen bij vriend; onnodige verplaatsingen die worden bekeurd Kristien Bollen

02 april 2020

In Ten Aerde in Diest werd woensdagavond rond 20.30 uur een 16 jarige bromfietser uit Diest door een politieploeg gecontroleerd. De betrokkene was met zijn bromfiets op weg naar de Finse piste om te gaan lopen.

Op de Grote Markt te Diest bemerkte een interventieploeg woensdag rond 23.15 uur een voertuig op waarnaast een persoon liep. Bij navraag van de reden van verplaatsing bleek de bestuurder zijn zoon te komen ophalen welke een vriend was gaan bezoeken. Het betroffen hier respectievelijk een 78-jarige man en een 44-jarige man uit Diest.

Tegen de drie personen werd telkens een pv voor onnodige verplaatsing opgesteld.