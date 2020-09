Friturist Oliver trouwt voor derde keer; “Derde keer is goede keer” DDH KBG

18 september 2020

17u08 0 Diest Oliver Bomer van frituur ‘Olli’s buikje vol’ in Glabbeek stapt voor een derde keer in het huwelijksbootje. De eerste twee keer deed hij dat met dezelfde vrouw, nu met Gina Soetewey die 18 jaar jonger is dan hij. “Leeftijd maakt echt geen verschil, ik weet zeker dat zij de ware is”. Omdat hij veel volgers heeft op Facebook, zo'n 5000, streamde hij de plechtigheid in Diest via zijn Facebookpagina.

De ceremonie werd gestart met het nummer ‘The Power of Love’ van Celine Dion en toen al kreeg de friturist het moeilijk. “ik ben ruim een meter negentig groot en weeg meer dan 100 kilogram maar het hartje blijft klein”.

De ringen kwamen in aangeklede pakjes maar die bleken niet makkelijk te openen, Oliver riep dan ook een hulplijn in en kon vervolgens het sierraad met veel betekenis rond de vinger van zijn vrouw schuiven. “Ik ben zo blij met haar”.

Feest is geen afstel, eerder uitstel

Wanneer het moment van het ja-woord aanbreekt wordt het voor Oliver helemaal moeilijk en stromen de traantjes. “Ik leerde haar kennen in de toenmalige discotheek die ik uitbaatte. Aanvankelijk hield ik de boot af omdat ze zoveel jonger is maar als de vlinders in de buik blijven vliegen en zij niet afgeeft, denk je op een bepaald moment, waarom ook niet. Wanneer je iemand graag ziet, kan je dat niet tegenhouden he”.

Omdat hij heel wat klanten heeft en mensen graag deel wilden uitmaken van de plechtigheid maar dat door corona niet zomaar kan besloot Oliver het geheel te streamen via zijn facebookpagina. “Dat zoiets tegenwoordig kan is echt de max, vroeger had dit nooit gelukt”.

Oliver had een groot feest gepland voor alle klanten en vrienden maar door corona kon dat niet doorgaan. “We hadden Hangar 44 afgehuurd en wilden een feest geven voor zo’n 1000 genodigden, het zal een etentje worden met de getuigen. We hopen volgend jaar toch een grote party te kunnen organiseren voor iedereen”.

Ook de huwelijksreis, een cruise in de Caraïben, moet even wijken door het virus maar Oliver hoopt toch enkele dagen weg te kunnen naar Tenerife”.