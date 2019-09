Foutparkeerders ontsnappen aan boete door bestuurder onder invloed en met cannabis op zak Kristien Bollen

06 september 2019

08u53 0

Op de Valleilaan in Diest wilde politie donderdag aan de schoolpoort een controle doen op het parkeren. De bestuurders van de eventueel foutief geparkeerde voertuigen hadden geluk want de controle van een 28-jarige bestuurder uit Westerlo leverde een positieve speekseltest op Cannabis op. Hij was bovendien in bezit van 2,3gr cannabis. De administratieve afhandeling van deze vaststelling hield de agenten weg van de geparkeerde voertuigen.