Fotospecial : Zocht jij vandaag ook verfrissing of de zon op in de halve Maan ? Kristien Bollen

26 juni 2019

De hitte blijft intussen aanhouden; de examens zijn intussen achter de rug. Een ideale plek om wat verfrissing te zoeken is het provinciedomein De Halve Maan in Diest. Terwijl volwassenen genoten van een duik in het zwembad of toch wat van de zon genoten, konden de allerkleinsten genieten van de waterfonteinen of het kinderzwembad.