Fotoclub “Lichtvast” organiseert vijfde fotosalon en verkoopt foto’s voor het goede doel DDH

12 februari 2020

11u53 0 Diest Dit weekend organiseert fotoclub “LichtVast” de vijfde editie van hun fotosalon, zeg maar een tentoonstelling met werk van hun leden. Nieuw dit jaar zijn de twee leden die een eigen expositie krijgen binnen het geheel. De club verkoopt ook een aantal foto’s voor het goede doel.

“Lichtvast” bestaat intussen acht jaar en was van bij het begin een succes. “We begonnen met 16 leden en nu zijn we met 119 fotografen, de jongste is 14 en de oudste 83 jaar. We organiseren jaarlijks zo’n 50 activiteiten voor onze leden maar we houden ook workshops en helpen beginners op pad. Bovendien werken we samen met een club uit Engeland waarmee we onze ervaringen en expertises delen. Hopelijk kunnen we er binnenkort naartoe met onze leden” legt ondervoorzitter Marc Geeraerts uit.

Expositie in de expositie

Om de 2 jaar organiseert de club een grote tentoonstelling en intussen zijn ze toe aan de vijfde editie. Nieuw dit jaar is een soort expositie in de expositie. “Twee van onze leden, met name David Van Thienen en Ronny Husson, krijgen een eigen ruimte waar ze hun werken tentoon stellen. Het initiatief stond open voor al onze leden en die twee zagen het meteen zitten. Ze zijn volledig vrij in de keuze van hun foto’s”, vertelt voorzitter Filip Beelen.

Naast de twee afzonderlijke tentoonstellingen brengt de club zelf 80 vrij werken mee en 20 themawerken. “Het thema dit jaar is ‘Diest Leeft’ waarvoor onze leden foto’s maakten van publieke evenementen in de stad. Het is leuk om zien hoe elkeen dit thema persoonlijk en anders invult”, vervolledigt secretaris Luc Engelen.

Foto’s verkopen voor het goede doel

Tijdens het salon verkoopt de club de themawerken aan geïnteresseerden. De opbrengst hiervan gaat naar de “Lift Education School” die aangepast onderwijs biedt aan jongeren met autisme. De productiekost van de foto’s betaalt de club zelf zodat de volledige opbrengst wordt doorgestort aan de school.

Een en ander gaat door in de Lakenhalle, Scholenstraat 4 in Diest. Zaterdag gaan de deuren open om 13 uur en kan je er terecht tot 19 uur. Zondag is de tentoonstelling open van 10 uur tot 17 uur.