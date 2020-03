Fitnessen op school dankzij gulle fitnessclub DDH

06 maart 2020

16u32 0 Diest Voortaan kunnen leerlingen van de scholengroep KSD in Diest tijdens de schooluren fitnessen. Fitnesszaak ‘HUPHUP’, het vroegere ‘Easy Fit’, schenkt hun oude fitnesstoestellen aan de scholengroep.

De sporthal van de scholengroep werd de voorbije weken omgebouwd tot een heuse fitnessruimte met traditionele krachttrainingsstoestellen en spinningfietsen. Donderdag werd de gloednieuwe fitnessruimte feestelijk geopend en pedagogisch directeur van de derde graad Renilde Verboven is alvast erg blij met het cadeau. “Toen gezondheidsclub HupHup met het voorstel kwam, hebben we niet getwijfeld. Het is een welkome manier om het sportaanbod voor onze leerlingen te verruimen”, klinkt het. “Niet alleen zullen de leerkrachten het gebruik van de toestellen integreren in hun lessen, we stellen de toestellen ook ter beschikking tijdens de pauzes. Een ideale situatie dus voor leerlingen die graag wat extra willen bewegen.”

Perfect bruikbaar

Raf Swerts, de oprichter van fitnesszaak ‘HUPHUP’ kwam op het idee hun oude spullen aan de scholen te schenken. “Onze coaches zijn getraind om klanten volgens een wetenschappelijk bewezen methode vooruit te helpen”, vertelt Swerts. “Recent kochten we toestellen die bij deze nieuwe methodiek aansluiten, maar een aantal van onze oude toestellen was nog perfect bruikbaar. Natuurlijk konden we ze verkopen, maar het leek ons leuker om ze weg te schenken aan een aantal scholen. Zij beschikken immers vaak niet over de budgetten om zulke toestellen aan te schaffen”, vertelt Swerts, die tegen 2022 zo’n 100 coachcentra wil runnen in de Benelux.

Naast de KSD scholengroep krijgen ook ‘De Dageraad’ in Kortessem en ‘De Kids’ in Hasselt een aantal toestellen cadeau van de fitnesszaak.