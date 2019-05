Film over leven van 38 gesneuvelden moet respect voor verwaarloosd oorlogsmonument weer opkrikken Tom Van de Weyer

21 mei 2019

15u45 6 Diest “Het oorlogsmonument bij de Sint-Hubertuskerk mag niet wegzinken in vergetelheid”, zeggen Karel Celis, Jos Luyten en filmmaker Frans Smeyers. “Op de zuil staan 38 Schaffenaars die omkwamen in WO I. We werken aan een film om hun verhaal te vertellen.”

“Niemand heeft nog oog voor dit monument naast de kerk. De open plaats wordt zelfs schaamteloos gebruikt als parking”, zeggen de heren. “Eén van de vier hoeken is al zo vaak stuk gereden dat ze definitief is weggehaald. Er staat nu een plastic kegel. Zo ga je toch niet om met dit erfgoed. Pas vorige week heeft de stad op ons verzoek eindelijk twee paaltjes gezet, zodat je er niet meer kan parkeren.”

Filmmaker Frans Smeyers woont vlakbij. “Elk jaar op 11 november filmde ik de plechtigheid aan het monument. Tot mijn grote verontwaardiging wordt die herdenking al twee jaar niet meer gehouden. De nieuwkomers in Schaffen beseffen niet welke verhalen aan die zuil verbonden zijn.”

Weer tot leven komen

Het monument werd in 1920 opgericht voor 23 Schaffense burgerslachtoffers en 15 gesneuvelde militairen uit WO I. In 1960 raakte het beschadigd bij wegenwerken. De zwarte gedenksteen werd vervangen door een alfabetische namenlijst. “Voor voorbijgangers is dit niet meer dan een lijstje met onbekende namen”, zegt Smeyers. “De versteende namen op die zuil moeten weer tot leven komen in een film. Zo weten de inwoners vandaag wat hier in het dorp allemaal is gebeurd.”

Smeyers riep de hulp in van Karel Celis en Jos Luyten van de Heemkring van Molenstede. “We zijn in de archieven gedoken om te achterhalen wat die 38 mensen is overkomen. Het gezin Pairoux bijvoorbeeld onderging een gruwelijk lot. De man werd levend verbrand in huis, zijn vrouw verkracht en vermoord, hun achtjarig dochtertje werd gemolesteerd door de Duitsers. Als je weet dat er vermoorde kinderen op die zuil staan, laat je je hond er niet argeloos tegen plassen.”

“Van slechts één persoon vinden we voorlopig niets terug: de soldaat Franciscus Sneyers. We hebben zijn geboorteakte van 13 augustus 1889, maar dat is alles. Als gesneuvelde staat hij op de zuil, maar nergens werd akte genomen van zijn begrafenis. We gingen te rade bij de burgerlijke stand van Diest, het Rijksarchief, het Legermuseum en verzamelaars van militaire bidprentjes. Er is een schat aan bronnen voorradig, maar onze soldaat blijft een schim.”

Onwettig kind

“Eigenlijk is het niet vreemd dat we niets vinden, hij was namelijk een onwettig kind. Zijn moeder Maria Sneyers had al zes kinderen met haar man Benedictus Jacobs. Na diens dood kreeg ze met een onbekende man haar zevende kind Franciscus. We zoeken al een half jaar naar hem. We zouden graag zijn verhaal kennen, zo kunnen we de geschiedenis vertellen van alle mensen op de zuil.”

Wie een tip heeft om de soldaat te vinden, kan mailen naar Jos Luyten: josjacmad@gmail.com of naar Karel Celis: kcod43@gmail.com