Filip en Nele openen vernieuwde Spar in Diest Vanessa Dekeyzer

25 november 2019

11u35 0 Diest Donderdag openen Filip Claes en Nele Stalmans de vernieuwde buurtsupermarkt Spar Colruyt Group in de Michel Theysstraat, in hartje Diest. De winkel werd ingericht volgens de stijl van de nieuwste generatie Spar-winkels. “We nodigen samen met ons 20-koppig team iedereen uit op woensdag vanaf 18 uur voor een rondleiding, een hapje en een drankje”, zeggen Filip en Nele.

Filip komt uit een familie van retailers. “Mijn grootmoeder Florence had een buurtwinkel in Averbode. Veel mensen herinneren zich die winkel vandaag nog”, vertelt hij. “Daarna heeft mijn vader die winkel uitgebouwd tot de toenmalige grootste Eurospar van België. Retail zit dus in ons bloed. Mijn vader komt nog regelmatig helpen in mijn winkel.”

De ondernemersfamilie heeft blijkbaar een positieve impact gehad op de dorpsgemeenschap. “Nu nog komen mensen uit Averbode en omstreken naar Spar Diest door mijn achtergrond. Maar er komen ook mensen van een stuk verder naar onze winkel afgezakt. Om iedereen beter te kunnen bedienen, waren er werken in de winkel nodig.”

Moderniseren en uitbreiden

De winkeloppervlakte stijgt van 860 naar iets minder dan 1.000 vierkante meter. Daarbij werden de versafdelingen gemoderniseerd en uitgebreid. De uitbaters investeerden ook fors in moderne machines en technieken om brood en gebak te laten rijzen en zelf af te bakken. In de traiteurafdeling vinden klanten dan weer een ruime keuze huisbereide gerechten. Filip, slager van opleiding, bereidt charcuterieschotels, tapasschotels en kaasschotels.

“In de afdeling groeten en fruit wordt gewaakt over de versheid, een gekend pluspunt van deze winkel”, vertelt Filip. “Ik vul het gamma ook vaak aan met kwaliteitsproducten van lokale ondernemers.”

Spar Diest is open op maandag van 12.30 tot 20 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur, op zaterdag van 8 tot 19 uur en op zondag van 8 tot 12.30 uur.