Fietsertje op weg naar school komt ten val nadat wagen rakelings voorbijsteekt Kristien Bollen

01 oktober 2020

16u52 0

Drie jonge fietsers reden woensdag naast elkaar op de Fabriekstraat in Diest op weg naar school. De straat is een éénrichtingsstraat met een snelheidsbeperking van 30 per uur om sluipverkeer te ontmoedigen. Een achteropkomend voertuig reed rakelings langs de fietsers af waardoor één van hen, een 12-jarige jongen uit Scherpenheuvel-Zichem, ten val kwam en er schaafwonden aan handen en knieën aan over hield. De autobestuurder reed verder zonder zich te bekommeren om het slachtoffer.