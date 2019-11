Fietser zwaargewond en bewusteloos aangetroffen langs kant van weg Kristien Bollen

07 november 2019

17u03 0

In de Hezestraat in Diest werd woensdagvoormiddag rond 9.30 uur een fietser aangetroffen die bewusteloos op de grond lag. De 56-jarige vrouw uit Herselt was zwaar gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of het hier om een verkeersongeval of een val ging. Er meldden zich geen getuigen.