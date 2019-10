Fietser nog steeds in levensgevaar na val over verkeersdrempel Kristien Bollen

01 oktober 2019

Op het Grasbos in Diest is maandagvoormiddag rond 11.30 uur een fietser ten val gekomen. De wielertoerist reed de helling naar beneden en kwam vermoedelijk ten val over een verkeersdrempel. De 67-jarige man uit Alken liep een zwaar hoofdletsel op en verkeert nog steeds in levensgevaar. De verkeersdeskundige onderzocht ter plaatse de omstandigheden van het ongeval. Hij stelde vast dat er geen aanwijzingen zijn dat de fietser zou aangereden zijn. Hij bevestigde de hypothese van de val en vermoedt dat de fietser aan een snelheid van ongeveer 30 km/u reed. Het parket stelde ook de wetsarts aan om de verwondingen van de fietser te onderzoeken.