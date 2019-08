Fietser gewond na aanrijding met aanhangwagen Kristien Bollen

29 augustus 2019

Een verkeersongeval tussen een auto met aanhangwagen en een fietser vond woensdagnamiddag rond 16.45 uur plaats op de Zelemseweg in Diest. Bij het verlaten van het fietspad kwam de fietser in aanraking met de aanhangwagen en kwam ten val. De 52-jarige man uit Aarschot werd overgebracht naar het AZ in Diest voor verzorging.