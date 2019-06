Fietser gewond bij ongeval Kristien Bollen

17 juni 2019

16u57 7

Tussen een fietser en een personenauto kwam het vrijdagnamiddag rond 14.30 uur tot een aanrijding op de Koningin Astridlaan te Diest. De fietser, een 65-jarige vrouw uit Hamont-Achel stak de rijbaan over ter hoogte van het zebrapad. Een voertuig, dat bestuurd werd door een 29-jarige man uit Bekkevoort, die de Koningin Astridlaan volgde, remde nog af en kwam tot stilstand maar de fietser kwam ten val en werd hierbij licht gekwetst. Er is onduidelijkheid of er al dan niet een contact geweest is tussen beide weggebruikers.