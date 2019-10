Fietser gewond bij aanrijding door bus Kristien Bollen

10 oktober 2019

11u41 1

Op de Kautershoek in Diest kwam het woensdagvoormiddag rond 11.30 uur tot een aanrijding tussen een fietser en een bus. Een fietser, een 50-jarige vrouw uit Diest, volgde de Kautershoek in de richting Hasseltsestraat. Gekomen aan het kruispunt draaide een bus de Kautershoek in. Hierbij kwam het tot de aanrijding. De bus werd bestuurd door een 58-jarige man uit Diest. De fietser kwam ten val en werd gewond.