Fietser gegrepen door wagen die parking verlaat Kristien Bollen

03 september 2020

In de Hasseltsestraat in Diest kwam het woensdag rond 10 uur tot een aanrijding tussen een bestelwagen, bestuurd door een 39-jarige man uit Diest, en een 66-jarige dame uit Diest op de fiets. De bestelwagen verliet de parking voor het ziekenhuis en had niet gezien dat er vanuit de richting van het centrum een fietser kwam aangereden. De vrouw raakte door het ongeval lichtgewond aan de arm en voet.