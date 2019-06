Felix waakt al 53 jaar als een goede huisvader over het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw Tom Van de Weyer

05 juni 2019

13u59 0 Diest Al 53 jaar waakt Felix Janssens (90) over het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Molenstede. “Elke dag zorg ik dat er op zijn minste drie kaarsjes branden. Dan ben ik tevreden.”

Het kapelletje werd in 1921 gebouwd door een herbergier uit de buurt. Felix woont al heel zijn leven in de Dorpsstraat, schuin tegenover de kapel. Het gezin was heel religieus. Toen zijn moeder Plien in 1966 overleed nam Felix de zorg voor de kapel van haar over. Elke dag brengt hij verse kaarsen en hij heeft de kapel meerdere keren opnieuw geschilderd.

In 2017 scheurde het metselwerk en dreigde de kapel in te storten. “Ik heb enkele keren moeten aankloppen bij het stadsbestuur, maar uiteindelijk is ze heel keurig gerestaureerd. Ze maakt immers deel uit van dit dorp.”

Tot in de jaren 90 was de kapel verzamelplaats voor gelovigen op 15 augustus, de feestdag van Maria. Langs de verschillende kapelletjes in Molenstede werden processies gehouden en het rozenhoedje gebeden. Hoewel die processies niet meer doorgaan, zijn de kapellen goed in ere gehouden en worden er in mei nog steeds bloemen neergelegd.

Afgelopen Hemelvaartsdag werd de Onze-Lieve-Vrouwkapel opnieuw ingewijd, in aanwezigheid van tientallen belangstellenden. De heemkring van Molenstede zette Felix in het zonnetje omdat hij zo veel jaren een goede huisvader is geweest. “Ze wilden het zelfs de ‘Felixkapel’ noemen, maar zo veel eer had niet gehoeven”, lacht Felix.

“Nog elke dag maak ik mijn korte wandeling ernaar toe, ook al laat mijn gezondheid me tegenwoordig wat in de steek. Ik krijg hulp van onze buurvrouw Huguette. Vroeger moest ik zelf de kaarsen aanbrengen, maar tegenwoordig brengen bezoekers er zelf mee. Als er minstens drie vlammetjes branden ben ik tevreden.”

Felix liet zich nooit ontmoedigen door vandalen die de kapel wel eens over zich heen kreeg. “Het offerblok werd enkele keren geplunderd. Toen we eens terugkwamen uit vakantie, zo’n twintig jaar geleden, toonde een buurtbewoner ons de scherven van het Mariabeeldje dat was vernield. Het was een zielige aanblik. De parochie zette een ander beeld, maar dat werd gestolen. Toen heb ik zelf een beeld laten wijden in Scherpenheuvel. Dat staat nu bij mij in de tuin, want een dame uit Schaffen heeft een beeld aan de kapel geschonken.”

Felix hecht grote waarde aan relikwieën. In huis bewaart hij een houten wandkapelletje dat hij erfde van zijn vader. Niemand weet precies hoe oud het is en waar het gehangen heeft. Zijn zoon Pieter, die religieuze kunst maakt, zal het later erven.

“Mijn vrouw Tine en ik gaan iedere zondag naar de mis in de kerk van Molenstede. Bij de kapel bid ik iedere dag mijn weesgegroetjes. Ik bid nu vooral voor mijn gezondheid. Volgende maand word ik 90 jaar. We gaan dat in familiale kring vieren.”