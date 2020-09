Farah Janssen (KTC Diest) Belgisch kampioene bij de meisjes 10, clubgenoot Wolf De Wachter strandt eervol in finale bij de 11-jarigen Stijn Deleus

15 september 2020

13u21 0 Diest Liefst zeven ijzers had KTC Diest in het vuur op het BK voor de jeugd. Met Farah Janssen bij de meisjes 10 en Wolf De Wachter bij de 11-jarigen deden op de finaledag twee van hen een gooi naar de prestigieuze Belgische titel. Terwijl Farah haar favorietenstatus wist te verzilveren, moest Wolf het onderspit delven tegen veelwinnaar Xavier De Marteau.

Farah Janssen liet er geen gras over groeien op TC Forest Hills. Eén tiebreak moest ze toestaan op weg naar de finale en daarin wist ook Jade Van Baelen haar nauwelijks in verlegenheid te brengen.

“Nee klopt, ze heeft dat fantastisch gedaan”, aldus een trotse mama Leila Dahmani. “Alleen op het einde van die finale verloor ze even haar focus. Bij 4-1, 3-0 verspeelde ze twee matchballen omdat ze voelde dat ze ging winnen. Uiteindelijk moest ze nog twee spelletjes prijsgeven, maar het belangrijkste is die titel uiteraard. Farah is iemand die je heel moeilijk nerveus krijgt, al zag je na die laatste slagenwisseling wel dat het iets met haar deed. Vorig jaar schopte ze het al tot Vlaams kampioen en nu is er dus de Belgische titel, de perfecte afsluiter van een seizoen waarin ze veel aan het feest was bij de meisjes 11 in de Ethias Tour. Ze wil er ook echt voor gaan, als je weet dat ze al aan haar derde jaar begint in het KDT-project van Tennis Vlaanderen. Maar ze traint niet alleen in Wilrijk en op Diest, ze blijft ook verbonden aan de Kim Clijsters Academy waar ze af en toe nog een balletje slaat met haar vroegere trainster Jessica Hermans.”

Te zware score

Bij de jongens 11 moest Wolf De Wachter van KTC Diest de wei in tegen de jongen die het circuit de voorbije maanden domineerde. “Hij was duidelijk de underdog tegen Xavier De Marteau, van wie hij vorig jaar ook verloor op het Feest van de Jeugd in de reeks 11/2”, vertelt papa Wim. “Zelf was Wolf derde geëindigd in het Junior Circuit, dus hij hoopte wel om ver te geraken op het BK. Het enige spijtige is dat hij die paar kansjes niet gegrepen heeft om 2-0 voor te komen in de eerste set. Want nu verloor hij uiteindelijk met 4-1, 4-0-cijfers en die zware score is niet representatief voor zijn wedstrijd. Meteen na de match was hij logischerwijze wat teleurgesteld, maar hij mag zeker terugblikken op een goed toernooi en dito seizoen. Het tennis is sowieso zijn belangrijkste hobby, al blijft hij het voorlopig nog wel combineren met volleybal als ploegsport.”