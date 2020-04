Fanfare “Sint Hubertus” speelt samen en ook weer niet: elkeen vanuit zijn eigen kot DDH

13 april 2020

13u12 0 Diest De Koninklijke Fanfare “Sint Hubertus” in Schaffen, een deelgemeente van Diest, zorgt voor een huzarenstukje. Alle muzikanten speelden samen het nummer van Ramses Shaffy “We zullen doorgaan” maar dan wel allemaal vanuit hun eigen kot.

Vlamo, een platform voor instrumentale amateur muziekmakers, lanceerde onlangs een oproep aan alle muzikanten om na het applaus voor de zorgsector hun instrument te nemen en het nummer van Ramses Shaffy te spelen vanuit hun raam of aan de voordeur. Componist Tom Hondeghem en Hannes Vanlancker zorgden voor de arrangementen van alle solopartijen en voor een arrangement voor flexibele bezetting.

Jan Nicolaers, dirigent van de fanfare in Schaffen, zag de oproep en bedacht een eigen plan. “Ik zag de oproep en het leek mij leuk als we dit nummer met zijn allen samen zouden speelden maar dan wel allemaal vanuit ons eigen kot. In deze coronatijden zitten we allemaal thuis en kunnen we niet repeteren. Ik mis mijn muzikanten eigenlijk wel en het leek mij een leuk idee om toch samen te kunnen spelen. De anderen dachten er blijkbaar hetzelfde over en dus herwerkte ik de partituur voor onze fanfare”, legt hij uit.

Eenieder speelde zijn stukje thuis in en filmde zichzelf. “Dat maakt het een stuk moeilijker want je speelt het niet synchroon. Van al die stukjes heb ik dan een filmpje gemaakt. Ik had eigenlijk nog nooit iets gemonteerd maar al doende leer je. Van muziek maken ken ik natuurlijk wel het een en ander”, lacht de dirigent.

Op het filmpje kwamen intussen veel positieve reacties. “Het was leuk om iedereen even te zien. Of er een vervolg op komt weet ik nog niet maar als de lockdown nog lang duurt zou dat best weleens kunnen”, besluit Nicolaers die in zijn achterhoofd toch al met een idee speelt maar dat nog even voor zichzelf houdt.