Extra middelen voor steden en gemeenten in Vlaams-Brabant Kristien Bollen

01 oktober 2019

17u53 0 Diest De onderhandelaars bereikten gisteren een Vlaams regeerakkoord. Daarin staat dat de Vlaamse regering een deel van de pensioenlasten van gemeenten en steden op zich neemt. Ook gemeenten met veel open ruimten zullen extra geld krijgen. Daarnaast komt er een belastingvoordeel voor werkenden, een tussenkomst in de rusthuisfacturen, worden de wachtlijsten in de zorg aangepakt en zullen mensen die meer dan twee jaar werkloos zijn zich moeten inzetten voor de samenleving.

“Een heel goede zaak voor de gemeenten en steden in onze regio” zegt Vlaams Parlementslid en schepen in Diest Maurits Vande Reyde. Hij was één van de onderhandelaars voor Open Vld.

2,3 miljoen extra

“De pensioenlast en het onderhoud voor open ruimten weegt zwaar door op de financiën van onze gemeenten en steden. Het is een heel goede zaak dat de Vlaamse regering hieraan iets doet. Voor Diest bijvoorbeeld betekent dit 2,3 miljoen extra de komende jaren. Dat is geld dat we goed kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat onze inwoners meer krijgen, bijvoorbeeld op vlak van sport en netheid, zonder dat de belastingen stijgen. Dat geldt ook voor andere gemeenten in onze regio.”

In het regeerakkoord zijn daarnaast heel wat andere maatregelen genomen. Wie werkt, zal meer overhouden dankzij de jobbonus, die het verschil tussen werken en niet werken groter maakt. Er komt een gemeenschapsdienst, waardoor mensen die meer dan twee jaar lang werkloos zijn zich moeten inzetten voor de samenleving, bijvoorbeeld bij de groendienst of de straten proper houden.

Meer dan 2.000 op wachtlijst voor zorg in regio

En er gaat meer dan 500 miljoen euro extra naar de zorg. “Daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Het wegwerken van de wachtlijsten, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, is een persoonlijk strijdpunt van mij. In onze regio staan meer dan 2.000 mensen op een wachtlijst. Nu kunnen we daar iets aan doen. Ook de rusthuisfactuur zal dalen en er komen meer middelen voor geestelijke gezondheidszorg en kinderopvang.”

Tenslotte moeten nieuwkomers langer wachten op sommige sociale rechten, zoals kinderbijslag of het recht op een sociale woning. “Wij vragen wat extra moeite aan nieuwkomers om in te burgeren alvorens ze gebruik kunnen maken van sociale rechten. Dat is niet anders dan we aan iedereen vragen die hier geboren is. Wie moeite doet, kan volwaardig lid worden van onze samenleving, ongeacht afkomst of geloof” besluit Vande Reyde.