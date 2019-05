Exhibitionist langs fietspad? “Snoei er het groen, dan voelen gebruikers zich veilig” Tom Van de Weyer

29 mei 2019

14u32 0 Diest De N-VA vraagt om het weelderige groen te snoeien in de kanten van het fietspad naar Schaffen. “Dan durven fietsers er weer alleen te rijden”, zegt raadslid Geert Nijs. Volgens hem zou een exhibitionist zich ophouden bij het fietspad.

Nijs bracht in de gemeenteraad ter herinnering dat de begroeiing naast het fietspad nog steeds niet gesnoeid is. “Nochtans had ik dit enkele maanden geleden gevraagd. De veiligheid gaat er niet op vooruit. Er wordt zelfs regelmatig een persoon gesignaleerd die expliciet toont dat hij van het mannelijk geslacht is. Fietsende scholieren werden ermee geconfronteerd en durven nauwelijks alleen de fietsbrug over te rijden. Ze blijven steeds in groep. De stad zou er camera’s kunnen hangen.”

Bevoegde schepen Rick Brans (Open Diest) beloofde dat in de loop van juni het groen wordt gesnoeid. “We hebben een externe aannemer in de arm genomen. Als u overigens weet heeft van ongepaste praktijken, moet u dat melden bij de politie. Zij zullen de nodige acties ondernemen.”

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) kapittelde Nijs. “Ik deed navraag bij de politie. In het recente verleden zijn over het bewuste fietspad vier meldingen binnen gekomen. Het ging om sluikstort, een persoon in ontbloot bovenlijf en een verward persoon. Beweren dat fietsers bang zijn om er nog te komen is aanzetten tot angstgevoelens. Mochten er toch dingen gebeuren die niet kunnen, en u bent ervan op de hoogte, is het uw plicht om die te melden bij de politie.”

“Scholieren hebben die bewuste persoon wel degelijk gezien”, hield Nijs vol. “Ze vertellen het door aan andere jongeren, maar zijn er niet mee naar de politie gestapt. Namens hen kan ik geen aangifte doen. Ons advies is dat er preventief gesnoeid wordt om het onveiligheidsgevoel te verminderen.”