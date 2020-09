Er mag weer geknuffeld worden, maar in Huize Sint-Augustinus wordt het wel nog afgeraden. Daar heeft Lea (94) een oplossing voor: “Dan maar rug tegen rug!” Dirk Desmet

08 september 2020

17u22 3 Diest Lea Beutels (94) woont in woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus in Diest en mag eindelijk weer elke dag bezoek ontvangen. De maatregelen werden er versoepeld, maar knuffelen wordt er nog altijd afgeraden. “Je kan niet geloven hoe blij ik ben dat ik eindelijk weer dagelijks bezoek mag ontvangen op de kamer. Dat we beter niet knuffelen vind ik niet erg, dat doen we dan maar rug tegen rug.”

Wanneer je Lea ontmoet moet je bijna haar identiteitskaart vragen om te geloven dat ze 94 is. De vrouw lijkt heel wat jonger, maar de voorbije maanden is ze mentaal toch ouder geworden door de coronamaatregelen. “Dit was de zwaarste periode in mijn leven. Maanden lang mocht ik niemand zien en we hebben zelfs eventjes in quarantaine gezeten op onze kamer. Dit was erger dan de Wereldoorlog, ik heb heel veel geweend. Ik ben heel blij dat Sonja nu terug mag langskomen want het waren best eenzame maanden”, vertelt ze.

Voelde mij heel eenzaam

Zelf heeft Lea geen kinderen en haar man overleed al dertig jaar geleden aan kanker. “Ik heb alleen Sonja en mijn zus, de andere zus is recent overleden. Sonja is een beetje de dochter die ik nooit heb gehad”, vertelt de kranige negentiger, maar in haar ziel zijn de gevolgen van de lockdown duidelijk aanwezig. “Ik voelde mij vaak heel eenzaam. Natuurlijk was ik bang om besmet te geraken, op mijn leeftijd is dat iets wat je liever niet moet beleven.”

Ook al was ze eenzaam tijdens de lockdown, het personeel sleepte haar erdoor en dat ze het hart van iedereen veroverd heeft blijkt ook tijdens ons bezoek, want verschillende mensen stoppen even aan haar kamer om dag te zeggen en wat te grappen. “Ik zie ze allemaal zo graag. Sommigen zitten al eens op mijn schoot”, lacht Lea.

Weer buiten

Ook Sonja had het moeilijk met de lockdown en kwam regelmatig dag zeggen aan het raam. “Dat is natuurlijk niet hetzelfde maar het was beter dan niets. We telefoneerden ook veel en nu het mag probeer ik zoveel mogelijk op bezoek te komen, maar mijn papa woont ook in een zorgcentrum en dus moet ik de tijd verdelen. Het is ook fijn om met haar weer naar buiten te mogen, ook al zijn de wandelingen beperkt tot het domein van het centrum.”

Lea van haar kant ziet het leven rooskleurig, ondanks corona. “We moeten ermee leven, maar de voorbije maanden miste ik wel heel hard mijn man. Toch wil ik nog van alles doen, zolang ik gezond ben. Zeker als we mogen zingen doe ik met alle plezier mee. Het leven is veel te kort om bij de pakken te blijven zitten”, besluit ze lachend.