Enig raadslid Vlaams Belang Bieke Ceuppens neemt afscheid van de politiek Vanessa Dekeyzer

03 december 2019

15u47 1 Diest Enig Vlaams Belang gemeenteraadslid Bieke Ceuppens kondigt aan te stoppen met politiek. Haar voltijdse job, de toenemende zorg voor haar moeder en schoonmoeder en haar lessen Hongaars combineren met haar zitje in de gemeenteraad lukt niet langer. “Ik geef met veel vertrouwen mijn post door aan Linda Wouters.”

“Ik heb jammer genoeg maar 24 uur per dag en dat volstaat niet langer om alles te combineren”, vertelt Bieke. “Ik doe mijn werk graag goed en wil me zeker inzetten voor onze stad, maar de laatste tijd zijn er enkele zaken bijgekomen. Enerzijds is er mijn voltijdse job, die zwaarder wordt, en anderzijds is er de toenemende zorg voor mijn twee moeders. Ik wil daarnaast ook nog tijd besteden aan mijn kleinkinderen en mijn lessen Hongaars, die ik vorige legislatuur heb aangevat. Die lessen vallen telkens op maandag en dus moet ik een op de drie of een op de vier lessen ‘brossen’, omdat het gemeenteraadszitting is.”

“Mijn beslissing om te stoppen met de politiek wordt me wat makkelijker gemaakt, nu de groep van Vlaams Belang Diest wat uitgebreider geworden is. Ik heb goede opvolgers, die klaarstaan om het werk over te nemen. De eerste opvolger, mijn echtgenoot Willy Smout, neemt om gelijkaardige redenen en de combinatie met zijn functie als provincieraadslid, afstand van het mandaat. Maar de tweede opvolger Linda Wouters is enthousiast en gedreven om haar zitje in de raad op te nemen.”

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) bedankte raadslid Ceuppens voor haar inzet. “Wij gaan 25 jaar terug in de tijd, toen we samen voor de eerste keer verkozen werden. De gemeenteraden gingen toen nog door in het Begijnhof. Ik herinner me nog als gisteren de hilarische momenten tussen raadslid Ceuppens en de toenmalige burgemeester Hugo Marsoul, waar we allemaal veel van genoten hebben. En eigenlijk was ik wel blij dat Bieke er terug bij was na de vorige verkiezingen, al was ze na 25 jaar wel wat rustiger geworden. Ik bedank haar graag omdat ze vanuit de oppositie al die jaren een stempel mee gedrukt heeft op het politieke schouwspel in onze stad.”