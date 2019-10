Emotionele laatste groet aan Marieke Vervoort: “Niet alleen op Diest, maar op de hele wereld heeft ze een grote indruk gelaten” Vanessa Dekeyzer

28 oktober 2019

19u58 158 Diest Zeker tweeduizend mensen hebben in Hof te Rhode in Schaffen maandag een laatste groet gebracht aan Marieke Vervoort. Het werd een emotioneel afscheid, maar er was ook heel wat positivisme. Marieke was duidelijk voor velen een toonbeeld van moed en doorzettingsvermogen.

Een filmploeg uit New York was present om de laatste groet in beeld te brengen. “Wij volgen Marieke al heel wat jaren”, zeggen Paula en Wolfgang. “Wat zij gepresteerd heeft op sportief en op mentaal vlak is heel bijzonder. We hebben tot op het einde nauw contact gehad met haar en ze heeft ons verteld dat ze klaar was om afscheid te nemen. We hopen met onze film haar leven en wat ze betekend heeft voor zoveel mensen mooi in beeld te kunnen brengen. Er is al heel wat beeldmateriaal voorhanden, dat het komende jaar verwerkt zal moeten worden.”

Burgemeester Christophe De Graef kijkt alvast uit naar de première die in Diest zal plaatsvinden. “Marieke heeft niet alleen op Diest een grote indruk gelaten, maar op heel de wereld. We merkten ook bij de bezoekers van het rouwregister in het stadhuis dat heel veel mensen van buiten Diest het belangrijk vonden om iets neer te pennen.” Tot op het laatste moment kwamen mensen langs. “We hebben in totaal zo’n 500 berichten ontvangen. De boodschappen via mail hebben we geprint en deze komen ook in het rouwregister, dat we zullen overhandigen aan de ouders van Marieke.”

Haar motto is ook dat van mij geworden: genieten van ieder moment, van elk detail. Bart Dirckx

In de loop van de namiddag werd de rouwkamer van Marieke aan de pers voorgesteld. Opvallend was de rode kist te midden van de vele witte bloemen, haar medailles en enkele kunstwerken. Kort na de voorstelling stroomden al mensen toe om een groet te brengen. “Ik kende Marieke al heel lang. We hadden dan ook een gemeenschappelijk verhaal”, zegt Bart Dirckx die naar zijn rolstoel kijkt. “In 2005 zaten we samen op revalidatie in Pellenberg. Later hebben we samen de Hageland wandelroute geopend in Diest. Marieke was een ongelofelijk dynamische vrouw. Haar motto is ook dat van mij geworden: genieten van ieder moment, van elk detail. Want net zoals Marieke lig ik ook elke nacht wakker van de pijn. Ik vind het goed en moedig dat zij dit naar buiten heeft gebracht.”

“Wij hebben met Ambu C ART steeds het ziekenhuisvervoer van Marieke gedaan”, zegt Ingrid Matthijs. “Daar waren ook haar hondjes Mazzel en Zenn bij. Het klinkt misschien vreemd, maar wij hebben ongelofelijk veel gelachen samen. Ondanks haar hevige pijnen bleef ze positief en goedgezind. Ze praatte altijd heel openlijk tegen ons. Ons laatste gesprek is nog heel recent. Ze zei me dat ze een datum bepaald had voor haar euthanasie. Toen werd het even stil. Haar sterkte en kracht zal ik nooit vergeten.”

Een delegatie van Lobelia, een Belgische mijnenjager, waarvan Marieke meter was, kwam ook een laatste groet brengen. “Elk schip heeft een peterstad en voor de Lobelia is dat Diest”, zeggen Michel Kelly en Kristof Loonis. “Toen de stad voorstelde dat Marieke meter zou worden, leek ons dat meteen perfect omdat zij zo’n sterke vrouw was. We hadden gehoopt haar ooit aan boord te krijgen, maar medisch gezien lukte dat niet meer.”

“Wij hebben samen vaak aan de toog van Den Engel gezeten in onze jeugd”, zegt Diestenaar Daisy. “De laatste jaren was het contact verwaterd, maar als ik haar tegenkwam in Diest, was het altijd een fijn weerzien. Veel tijd om bij te praten hadden we niet, want Marieke werd altijd door veel mensen aangesproken. Ze was heel gekend en geliefd in Diest. Dat merkte je heel goed toen ze gehuldigd werd op de Grote Markt na haar prachtige sportieve prestaties. Ik was altijd present want die eer verdiende ze dubbel en dik.”

Dinsdagochtend zullen een 200-tal genodigden in intieme kring afscheid nemen van Marieke in Hof te Rhode. De viering is via livestreaming te volgen op VTM en HLN.be. Burgemeester Christophe De Graef zal alvast een woordje zeggen. Guy Swinnen (The Scabs), Stan Van Samang en Clouseau zullen een muzikaal eerbetoon brengen aan deze moedige topatlete en topvrouw.