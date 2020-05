Els (56) leidt team op dementieafdeling van woonzorgcentrum: “We worden afgeschilderd als knoeiers maar we hebben een topteam” DDH

09 mei 2020

10u41 1 Diest Els De Wit (56) staat aan het hoofd van een dementieafdeling in woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus in Diest. “We hebben 2 mensen verloren maar dat zijn er 2 te veel. Ik ben ook bezorgd voor mijn team. Thuis zullen ze wel eens denken ‘zwijg er nu even over’”.

Het woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus telt eigenlijk twee afdelingen voor bewoners met dementie. Het ene, het zogenaamde ‘Hof Van Nassau’, is de covidafdeling geworden. Van de 158 bewoners verblijven er 29 in die beveiligde ruimte. “We hebben tot nog toe maar twee mensen verloren. Dat zijn er natuurlijk twee te veel en het vreet aan ons maar uiteindelijk valt dat mee als je kijkt naar de ernst van de crisis. Normaal maken we een overledene mooi op zodat de familie waardig afscheid kan nemen maar dat ging nu niet. De begrafenisondernemer wilde de overledene zo snel mogelijk in een kist leggen. We hebben de naasten wel toegelaten want dat kregen we echt niet over ons hart. Vanzelfsprekend moesten ze een beschermingspak aan, handschoenen en een masker maar op die manier konden ze hun overleden dierbare toch nog eventjes zien en konden ze toch deftig afscheid nemen”, vertelt Els die het er duidelijk moeilijk mee heeft. “Het zijn zware tijden voor ons allemaal. Wij werken hier ook in beschermingspakken en dat maakt het er niet makkelijker op. Gelukkig kan ik rekenen op een topteam want wat die mensen nu presteren zonder morren is echt fantastisch. Sommige media schilderden het zorgpersoneel in de woonzorgcentra recent af alsof het er niets van bakt en daar word ik echt kwaad om. Dat is zo’n grove leugen. De meeste van onze mensen zijn geen verplegers maar zorgkundigen terwijl zij nu wel moeten werken zoals in een ziekenhuis. Ook de onderhoudsploegen moeten werken zoals in een ziekenhuis. Ze doen dat allemaal voortreffelijk. Onlangs kregen ze applaus van de zorgverleners van andere wooneenheden en dan zie je de traantjes vloeien hoor”.

Dat de coronacrisis uitleggen aan mensen met dementie niet evident is, hoeft geen betoog maar er komt veel meer bij kijken. “Je moet hier openstaan voor het feit dat de mensen in een andere dimensie leven. Vele bewoners kunnen we het wel nog uitleggen en die begrijpen ook de ernst van de situatie maar anderen veel minder.. De vzw werkt samen met een psychiatrisch ziekenhuis en daardoor kunnen we hier rekenen op de ondersteuning van een psycholoog, wat geen overbodige luxe is”, gaat Els verder.

Bang voor bezoekers

De verpleegkundige houdt haar hart vast voor straks wanneer bewoners weer bezoek mogen ontvangen maar snapt de nood eraan. “Je moet ergens tegemoet komen maar we gaan dit zeer voorzichtig aanpakken en erover waken dat alle beschermingsmaatregelen gerespecteerd worden. We gaan ook geen bezoek toelaten op de kamer maar zullen een aparte ruimte uitrusten met een plexiglas. Ik heb er best wat schrik voor”.

Zondag steken ze in de wooneenheid alvast een tandje bij want dan is het moederdag en daar willen ze toch iets speciaals van maken. “We gaan voor een feestmenu zorgen en ze krijgen allemaal een cadeautje. Er zal ook veel muziek zijn want hier wordt veel gezongen. Het is onvoorstelbaar hoe therapeutisch muziek werkt”.