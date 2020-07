Elektrische bus rijdt marktgangers van het centrum naar de marktplaats en terug DDH

22 juli 2020

18u36 0 Diest Diest zette woensdag een elektrische bus in die de marktgangers van het centrum naar de marktplaats brengt in de Kluisbergstraat en terug. De bus rijdt non-stop van 7.30 uur tot 13 uur op marktdagen.

De stad nam dit initiatief nadat mensen kritiek hadden op het feit dat de markt in deze coronatijden best ver van het centrum werd georganiseerd. “Begrijpelijk en zeker voor mensen die minder mobiel zijn. Daarom huurden we de bus en zorgt die er nu voor dat iedereen makkelijk op de marktplaats geraakt en ook kan terugkeren naar het centrum van onze stad. Mensen zijn wel enthousiast over de nieuwe lokatie van de markt”, vertelt schepen van mobiliteit Maurits Vande Reyde (Open Diest).

35 mensen per rit

De bus kan per traject 35 mensen vervoeren en vertrekt op de Grote Markt, net naast het stadhuis, om dan via de kaai naar de Kluisbergstraat te rijden waar de markt in deze coronatijden doorgaat. “Hopelijk kunnen we tegen september de markt weer verplaatsen naar de oorspronkelijke lokatie maar dat is natuurlijk koffiedik kijken want niemand weet hoe het aantal besmettingen zal evolueren”, gaat de schepen verder.

De shuttle had woensdag alvast veel succes en daarom wil de schepen kijken of er eventueel een toekomst is voor dergelijk project, ook na corona. “We kunnen dit misschien uitbreiden doorheen de stad maar dan moeten we wel onderzoeken hoe we dat precies gaan aanpakken. Sowieso is het een meerwaarde”.