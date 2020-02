EK voetbal op groot scherm in Diest DDH

17 februari 2020

15u05 0 Diest Diest zal ook deze zomer grote schermen voorzien waarop het EK voetbal te zien zal zijn. De precieze locatie is nog niet bekend maar dat de schermen er komen, staat vast.

Het EK gaat door van 12 juni tot 12 juli en Diest zorgt ervoor dat je de matchen kan bekijken op groot scherm in de stad. “Waar precies, is nog niet zeker. Volgende week hebben we nog een veiligheidsoverleg hierover. De kans is groot dat we voor de eerste matchen schermen opstellen op de Grote Markt en vanaf de kwartfinale aan de citadel. Misschien komen er wel schermen op beide locaties”, verduidelijkt schepen Maurits Vande Reyde.

Op de markt zijn er alvast voldoende horecagelegenheden om te voorzien in het nodige eten en drank en aan de Citadel komen er wellicht drankstandjes. België speelt op 13 juni tegen Rusland, op 18 juni tegen Denemarken en op 22 juni kijken ze Finland in de ogen.

Bij het WK kwamen er zo een 3000 mensen kijken naar de prestaties van de Rode Duivels en de stad hoopt voor het EK op minstens evenveel geïnteresseerden.