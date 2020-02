Eerste tv-kok Felix Alen geeft kookfakkel door aan zijn zoon. DDH

05 februari 2020

08u00 0 Diest Felix Alen, Mastercook en de allereerste tv-kok ooit, geeft de fakkel van zijn Hof ten Rhode door aan zijn zoon Levi. Een beetje want eigenlijk wilt hij blijven.

De ietwat oudere generatie kent de chef-kok wellicht heel goed. Felix was in de jaren tachtig de allereerste tv-kok op de toenmalige BRT. “De tijden waren anders maar we hadden super veel plezier. Ik werkte samen met een piepjonge Andre Cronenberghs, Gerty Christoffel en Leen Demaré. Ook toen al werd je op straat herkend hoor. Eigenlijk schreef ik een boek en die werd betaald door de voedingsindustrie. Die zochten een chef-kok voor een tv-programma en voor ik het wist stond ik voor de camera’s”, herinnert hij zich.

Felix is ook een van de zogenaamde mastercooks, een organisatie van topchefs georganiseerd door die andere tv-kok Frank Foll. “Ik heb zoveel respect voor Felix. Het is een super kok. Als jonge gast nam ik deel aan een wedstrijd en Felix was de voorzitter van de jury. Zo leerde ik hem kennen. Wanneer ik veel later met de mastercooks begon, wilde ik hem er heel graag bij. Gelukkig zei hij ja”, herinnert Foll zich.

Felix is dan ook niet de eerste de beste. Destijds was hij hofleverancier voor de koning. “Die wilden ook frietjes hoor maar ze moesten wel vers gesneden zijn”, herinnert hij zich.

En Felix gaat nog een stap verder. Hij begon Saverius, een huisje in de Begijnenwijk voor mensen met een passie voor koken. “In het begijnhof heeft elk huisje een patroonheilige. Die van ons is Sint-Saverius, vandaar de naam. We willen hier alle gepassioneerde chefs aantrekken en organiseren hier allerlei cursussen en workshops”, legt Felix uit.

Vandaag baat hij nog steeds zijn feestzaal in Diest uit, nu al ruim veertig jaar, en de passie voor het koken kan hij niet verbergen. Felix is er eentje uit de duizend, eentje die sterft wanneer hij morgen niet meer in de keuken staat en dat vindt ook zijn zoon Levi. “Mijn papa leeft voor zijn kookkunsten. Het is ongelooflijk om hem aan het werk te zien. Wanneer hij een menu samenstelt moet je dat eigenlijk niet uitproberen want dat is altijd juist. Wanneer we het dan toch testen is het altijd perfect. Ik leg nu een archief aan met zijn recepten, daar kan ik wellicht voor de rest van mijn loopbaan mee verder”, vertelt hij.

En ook al kijkt hij op naar zijn vader, toch wil hij graag een nieuwe wind doen waaien door het familiebedrijf: “We willen het hof naar 2020 brengen. De tijden veranderen, klanten willen ander zaken maar de erfenis van papa blijft altijd bestaan. Koken kan hij als de beste, management anno 2020 kan ik beter. De perfecte combinatie”, besluit zoonlief.

Levi en Felix zijn twee handen op een buik maar de fakkel helemaal doorgeven lijkt niet makkelijk. “Ik stop nooit helemaal”, zegt hij wanneer we naar zijn plannen vragen. Zijn zoon treedt hem meteen bij: “Als papa morgen niet meer kan koken, sterft hij. Dit is zijn leven. En waarom zou ik hem er niet bij willen. Ik kan nog zoveel leren van hem”. Als dat geen mooi besluit is.

Ik blijft wel de baas maar zet zijn zoon op het juiste spoor om de zaak uiteindelijk over te nemen. Dat resulteert meteen al in een nieuw initiatief want vanavond ontvangen ze de mannen van Flextime Afterworks, een organisatie die after works parties organiseert.

