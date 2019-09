EERSTE SCHOOLDAG: iedereen KEI-welkom in Freinetschool De Pit Kristien Bollen

02 september 2019

In de Freinetschool De Pit in de Overstraat in Diest kregen alle leerlingen vandaag een steen..... Net zoals op een groot feest kregen de leerlingen in hun klas een plaatsje toegewezen, niet door een “stijf kaartje”, wel door middel van een steen met daarop hun naam prachtig aangebracht. Ieder zijn eigen steen dus. Later in het schooljaar kan die op verschillende manieren gebruikt worden door de meester of juf, bijvoorbeeld voor een lotje te trekken, iemand aan te duiden of groepjes te vormen of klastaken te verdelen. Maar vooral om aan te duiden waar iedereen KEI-goed in is !